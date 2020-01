Secondo quanto appena riportato da Sky Sport, l’ex capitano della Roma e attualmente centrocampista del Boca Juniors, Daniele De Rossi, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

L’ormai quasi ex calciatore, infatti, ha lasciato il ritiro della squadra argentina e dovrebbe far ritorno, nei prossimi giorni, in Italia. Nelle prossime ore ci sarà poi una conferenza stampa dell’italiano in cui spiegherà il motivo della sua scelta di lasciare il calcio.