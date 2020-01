Sky – Accordo raggiunto tra Psg e Atletico per l’acquisto di Cavani: le ultime

Edinson Cavani si avvicina all’Atletico Madrid: infatti, come riporta Sky, la volontà del Matador è ormai chiara e a giugno, quando finirà il suo contratto con il Psg, l’ex attaccante del Napoli si legherà agli spagnoli con un contratto di due anni.

Venerdì c’è stato un incontro tra i dirigenti spagnoli e parigini per capire se fosse fattibile un trasferimento anticipato a gennaio da parte di Cavani, ma ci sono varie problematiche per entrambe le parti: il Psg, infatti, dovrebbe trovare un sostituto di Cavani nel mercato di gennaio e trovarne uno è praticamente impossibile, visto che tutti i grandi club ritengono incedibili i propri bomber; gli spagnoli, invece, dovrebbero sfoltire la rosa per permettere al Matador di entrare nella lista valida per la Liga, ma, a parte Lemar, nessun calciatore rojiblanco ha ricevuto offerte importanti.