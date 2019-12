Haaland-Borussia, le prime parole: “Un sogno giocare davanti a 80mila persone, ho scelto subito Dortmund”

Dopo l’annuncio ufficiale, avvenuto poche ore fa, del passaggio del centravanti Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund, sono arrivate anche le prime parole del norvegese che ha sfidato il Napoli nei gironi di Champions League:

“Ho avuto intense discussioni con i dirigenti del club e lo staff tecnico, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l’allenatore Lucien Favre. Fin dall’inizio ho avuto la sensazione di volere assolutamente questo club e giocare a calcio nell’incredibile atmosfera di Dortmund, di fronte a 80.000 spettatori. Per me è un sogno“.