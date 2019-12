L’Arsenal, sui suoi profili social ufficiali, ha annunciato l’ingaggio di Mikeal Arteta per la panchina. L’ex centrocampista spagnolo, che ha vestito proprio la maglia dei Gunners in passato, ha firmato un contratto triennale. Per Ancelotti, dunque, rimane solo la pista Everton, nonostante l’Arsenal avesse contattato anche l’ex Napoli.